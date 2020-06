Sergio 'Kun' Agüero está siendo uno de los grandes protagonistas del confinamiento en Reino Unido. Y el motivo son sus directos a través de Twitch. El argentino ha hecho de todo: jugar a videojuegos, comentar jugadas polémicas de fútbol... y ahora se convertirá en profesor.

El delantero del Manchester City participará en un programa de la 'BBC' en el que se darán clases de español a niños ingleses que no han podido acudir al colegio en las últimas semanas ante la pandemia del coronavirus.

Agüero formará parte de unas clases en línea en las que también participarán la estrella de 'Doctor Who', Jodie Whittaker, el presentador Sir David Attenborough y el actor de EastEnders Danny Dyer.

Y el 'Kun' ya ha empezado su aventura como profesor. En la mañana de este lunes se ha emitido en el citado canal inglés su primera clase, dirigida a niños de entre uno y cuatro años.

Su habilidad como streamer

De las muchas horas que el argentino ha pasado en directo, siempre con miles de seguidores al otro lado siguiendo sus peripecias, ha destacado un momento: la aparición de Leo Messi.

Junto a Ibai Llanos, conocido streamer, el 'Kun' mostró un mensaje de voz del delantero del Barcelona que ha sido muy comentado en redes. Todo ello relacionado con un polémico saludo. "Supuestamente lo que dice la gente es que yo no loe saludo. Le hago algo raro con la mano... luego me voy sin mirar. Esto sí que no lo entiendo. Aquí la liada chico. ¡Estaba nervioso! ¡No, no! ¡No digas que no me gustaba como juega Messi!", explicó Ibai.

Y Messi apareció: "Te estoy mirando Kun, que estás hablando con Ibai. Decirle que está todo bien, que no pasa nada. Me dejó 'remal' delante de todos, pagando delante de todos... pero no pasa nada".