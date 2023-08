Un nuevo escándalo ha ocurrido en el fútbol inglés pero, esta vez, más allá de los terrenos de juego. Y es que Jamaal Lascelles, capitán del Newcastle, ha sido increpado y atacado por un grupo de matones mientras disfrutaba de sus días libres.

El grupo de agresores, que se encontraba en la calles, amenazaron al capitán de las 'urracas' con dispararle mientras éste se encontraba junto a su hermano y un amigo.

Según ha podido saber el 'Daily Mail', que publicó el vídeo de la agresión, la violenta pelea se produjo en la salida del club nocturno 'Chinawhite', en donde parece que un hombre le dio un codazo en la garganta al hermano, de tan solo 19 años, de Lascelles, lo cuál derivó en la pelea.

En ese mismo instante, además, lanzaron una botella que pasó a escasos centímetros de la cabeza de Jamaal y un grupo de aproximadamente ocho personas se lanzaron a agredir físicamente al capitán mientras le golpeaban "desde todos los ángulos".

El grupo de matones que protagonizó la pelea logró escapar del escenario antes de que llegara la policía y el amigo de Lascelles fue trasladado de urgencia al hospital, después de haber estado cerca de 15 minutos inconsciente.

Police are investigating a city-centre brawl involving Newcastle captain Jamaal Lascelles in which it is claimed a gang of men ‘threatened to shoot’ the player and his brother.#NUFC | @CraigHope_DMpic.twitter.com/cvm2ER4osP