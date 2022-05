¿Cuál es el club de los sueños de Robert Lewandowski? Esa es la gran pregunta tras las declaraciones de su representante. Después del desenlace del 'Caso Mbappé' y del anuncio oficial de la llegada de Erling Haaland al Manchester City, podemos estar ante otro de los grandes culebrones del mercado de fichajes veraniego. El delantero polaco ya ha comunicado a los máximos dirigentes del Bayern de Múnich su intención de abandonar el equipo.

Ante la negativa del club alemán a su petición, las reacciones de su agente, Pini Zahavi, no se han hecho esperar. "Para Lewandowski, el Bayern es historia. Robert tiene la oportunidad de irse al club que siempre ha soñado. ¿Por qué el Bayern le niega esta oportunidad?", declaró en una entrevista ofrecida al medio alemán 'Bild'.

Si nos remontamos a unas declaraciones del mes de diciembre del pasado año 2021 por parte de su antiguo representante, Cezary Kucharski, su pensamiento era blanco. "El sueño de Lewandowski era ir al Madrid, pero sólo le ofrecían ser suplente de Benzema", confesó a la 'Cadena SER'.

Además, el actual representante se ha pronunciado con respecto a la posibilidad de que Lewandowski cumpla el año de contrato que le resta: "¿La dirección del Bayern dice que mantendrá a Lewy hasta 2023? Sí, pueden mantener al jugador un año más, pero eso es algo que no aconsejo. Lewandowski es un hombre inteligente y sabía lo que pasaba a su alrededor y lo que el Bayern estaba planeando. Sabía que el club quería sustituirlo por Haaland".

"Lewandowski quiere irse este verano, a ninguno de nosotros nos importa el dinero. Lo cierto es que desde hace unos meses no se siente respetado por la directiva. El Bayern ha perdido a Robert no sólo como futbolista, sino también como persona", añadió.

Zahavi ha confesado tener mucho respeto por el Bayern de Múnich después de tantas temporadas, pero no podía quedarse de brazos cruzados: "En realidad no tenía intención de hablar en público. Tengo un gran respeto por un club histórico como el Bayern, pero no he podido evitar reaccionar a las últimas declaraciones del club".

El club bávaro se mantiene en su idea de no permitir la salida del polaco, pero es su última oportunidad para sacar algo de dinero por su venta. "Las cosas son bastante claras. Lewa tiene contrato hasta 2023 y lo cumplirá", sentenció el director deportivo Hasan Salihamidzic a la cadena 'Sport1'.

Y no dudó a la hora de señalar directamente al culpable: "Tiene un agente que no para de volverle loco. No juega limpio". No obstante, Zahavi asegura que Lewandowski no recibió una oferta formal de renovación por parte del Bayern en ningún momento, algo desmentido por Salihamidzic. "Fuimos claros en cuanto a duración y cantidad", declaró.

De acuerdo con la información del citado medio, el FC Barcelona estaría en la lucha por hacerse con los servicios de uno de los máximos goleadores de Europa en la última década. Hasta 32 millones de euros habrían ofrecido al club alemán por el delantero polaco.

"Es una de las opciones. Él ha dicho públicamente que se quiere marchar. Le queda un año y no será fácil pero Lewandowski es una de las opciones, claro que sí", reconoció el actual entrenador culé, Xavi Hernández.