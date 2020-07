Gareth Bale tiene contrato con el Real Madrid hasta 2022. Y no parece tener la intención de marcharse a pesar de no entrar en los planes de Zinedine Zidane. Así lo ha confirmado su agente, Jonathan Barnett, en declaraciones a la 'BBC'.

"Gareth está bien. Todavía tiene dos años más de contrato. Le gusta vivir en Madrid y no se va a ir a ninguna parte. Claro que ha habido interés de otros equipos, pero es difícil que algún club del mundo pueda afrontar su fichaje", explica el representante de futbolistas.

El galés no entró en la convocatoria en el último encuentro de LaLiga ante el Leganés, en el que el Madrid ya se había proclamado campeón. "Gareth no busca sobrevivir a Zinedine Zidane. El señor Zidane ha tenido mucho éxito. No hay odio. Zidane simplemente no quiere jugar con él. Gareth entrena todos los días y entrena bien", señala Barnett.

"Gareth es uno de los mejores jugadores del mundo. Los mejores jugadores del mundo no salen a préstamo. Es una gran pérdida que no esté en el equipo del Real Madrid en este momento, pero no se irá", sentencia.

Sus estadísticas en LaLiga han dejado mucho que desear también esta temporada. Apenas ha sumado 1.091 minutos en 16 partidos disputados, con dos goles y dos asistencias en su casillero.