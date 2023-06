El pasado lunes el medio asiático 'Al-Watan' confirmaba la compra del Manchester United por parte del jeque Assim Bin Hamad Al Thani. Las cifras de la operación rondan los seis mil millones de euros, lo que podría certificar, en caso de que se oficializara, la mayor venta en la historia de un equipo de fútbol.

No sólo eso si no que podría tratarse de la compra más alta de una franquicia deportiva de todos los tiempos. Ese récord lo ostentaba el Chelsea, que no hace mucho oficializó su venta a Todd Boehly. El empresario americano desembolsó cinco mil millones de euros por el club londinense.

No obstante la operación de Al-Thani es sin duda la más grande jamás vista procedente de Oriente Medio. En los últimos años se ha popularizado la compra de clubes por parte de jeques árabes que deciden invertir en el mundo del fútbol.

Los primero casos más sonados fueron los de Manchester City y Paris Saint Germain, equipos sin un amplio palmarés ni en sus países ni a nivel europeo, que recibieron grandes inyecciones de capital después de la adquisición de gran parte de las acciones por alguno de estos jeques.

Mansour bin Zayed compró la entidad citizen por una cifra cercana a los 400 millones de euros y Nasser Al-Khelaïfi hizo lo propio con el PSG a cambio de 50 millones de euros. En Inglaterra se llevo a cabo una operación similar cuando el jeque Mohamed bin Salman adquirió el Newcastle United a cambio de unos 320 millones de euros. Salta a la vista que ninguna de estas operaciones muestra unas cifras mínimamente comparables con las de la venta del Manchester United.

El denominador común de todas estas compras es que a raíz de ellas el rendimiento del equipo ha mejorado considerablemente. Gran parte de la inversión de los jeques va destinada al presupuesto para traspasos donde los clubes han ido adquiriendo jugadores de talla mundial, inaccesibles económicamente en años anteriores.

¿Intromisión en el caso Mbappé?

Kylian Mbappé parece estar harto del PSG, igual que Qatar después de años y años de inversiones millonarias sin conseguir el ansiado objetivo, la Champions League. El fondo qatarí que sostiene financieramente al club francés habría cambiado de opinión respecto a seguir apostando por París.

Ahora la prioridad estaría en Manchester, donde se forjaría un proyecto de muchos ceros y con muchas estrellas. Empezando por Mbappé, los 'Red Devils' podrían entrometerse en el fichaje del extremo galo por el Real Madrid y llevarse a Old Trafford a un futuro Balón de Oro.