INGLATERRA VENCIÓ 19-7 A LOS 'ALL BLACKS'

Adiós a Nueva Zelanda en el Mundial de rubgy 2019. Los 'All Blacks' han caído contra todo pronóstico ante Inglaterra y no podrán ganar en Japón su tercer título consecutivo. Los de la Rosa no se dejaron ni tan siquiera intimidar por una haka que es posiblemente la más espectacular que se ha visto.