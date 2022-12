Cristiano Ronaldo sacó a relucir su faceta más familiar en la última entrevista que ha concedido para una televisión egipcia. En ella, habló sobre su hijo: "Quizás haya gente que le diga (a Cristiano Jr.) 'tu padre no es buen jugador', 'el otro es mejor que tu padre'... Pero es un chico listo, como su padre, así que sabe qué hacer".

Es la faceta más familiar de Cristiano. La del Ronaldo padre, que ya piensa en su futuro de su hijo: "Lo voy a impulsar a que sea futbolista, no portero, quiero que sea delantero, pero él será lo que quiera ser. No me preocupa".

El portugués también habla sobre sus amigos, asegurando que son "de fuera del fútbol". Además, revela que su música favorita es el reggaeton.