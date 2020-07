Vergonzoso suceso acaecido en Florida. Sin respetar la distancia de seguridad, un todoterreno adelantó a dos ciclistas a escasos centímetros de ellos. Fue entonces cuando los deportistas decidieron seguir al vehículo hasta que se parase.

Al llegar a un aparcamiento, un hombre se bajó del automóvil con una pistola en la mano y la dirigió hacia uno de los ciclistas en un acto de absoluta inconsciencia.

"Hola, señor. Has pasado muy cerca de nosotros", le dijo uno de ellos, añadiendo después: "Solo ten cuidado, por favor". El hombre, lejos de retractarse, les explicó: "Te he dicho que no voy a tener cuidado".

Posteriormente, cuando uno de los ciclistas le insistió en que le había "apuntado" con su arma, el conductor afirmó: "No iba a hacer nada, he salido y me la he metido en el bolsillo".