Despojado de sus siete Tours de Francia tras confesar que se dopó, Lance Armstrong nunca dio positivo en un test, pero reconoció en 2013 que "es imposible ganar siete tours sin doparse".

Ahora, 10 años después, el americano ha explicado en el podcast 'Club Random' cómo lograr tomar durante varios años "una droga que era indetectable".

"En cierto sentido, frustrarías al sistema, pero lo que siempre dije -y no intento justificar lo que dije como algo que quisiera repetir otra vez-, pero una de las frases era: 'Me han hecho 500 pruebas y nunca he fallado un control antidopaje. Eso no es mentira. Es la verdad. No había forma de evitar el control. Cuando meé en la taza y analizaron el pis en la taza, pasó", recuerda el exciclista.

La clave está en el que la sustancia pasaba a ser indetectable a las pocas horas: "La realidad y la verdad de todo esto es que algunas de estas sustancias, sobre todo la más beneficiosa, tiene una vida media de cuatro horas. Así que ciertas sustancias, ya sea cannabis o anabolizantes, o lo que sea, tienen vidas medias mucho más largas".

"Podrías fumarte ese porro e ir a trabajar conduciendo tu tractor... en dos semanas y dar positivo, porque la vida media es mucho más larga. Con la EPO, que fue el combustible para cohetes que cambió no sólo nuestro deporte, sino todos los deportes de resistencia, tienes una vida media de cuatro horas, por lo que sale del cuerpo muy rápidamente", ha añadido.

Sobre los posibles efectos secundarios del consumo excesivo de EPO, Armstrong asegura que "era seguro".

"No quiero animar a nadie a hacer algo que no tiene por qué hacer. La verdad es que tenías una droga que era indetectable, que era tremendamente beneficiosa para el rendimiento y la recuperación. Ambas son importantes, pero sobre todo para el rendimiento... Y, como nos hicieron creer, con lo que no estoy en desacuerdo, si se tomaba bajo el cuidado de un médico era seguro", ha zanjado.

Además de las críticas por dopaje, a Armstrong también se le señaló por haber usado motores de 500W de potencia en la botella de su bicicleta, aunque nunca se demostró.