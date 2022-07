Tremenda escena la vivida este martes en el Tour de Francia. Con Bettiol, del EF, liderando la décima etapa a medio minuto del grupo de 24 escapados y a casi siete minutos y medio del pelotón, la organización ha interrumpido la prueba.

La razón es que, a 38 kilómetros de meta, un grupo de manifestantes ecologistas conformado por nueve individuos se ha encadenado en plena carretera impidiendo el paso y encendiendo bengalas.

La organización francesa 'Dernière Rénovation' ha asumido la autoría de los hechos al igual que ya sucediera en el pasado en otras competiciones relevantes como Roland Garros.

La etapa ha tardado varios minutos en reanudarse pero, una vez que las autoridades han retirado y detenido a los manifestantes, la prueba ha seguido su curso.

Aujourd’hui, 9 citoyens et citoyennes soutenant Dernière Rénovation ont interrompu la 10ème étape du Tour de France entre Morzine et Megève au niveau de Magland pour arrêter la course folle vers l’anéantissement de notre société. #a22network #TDF2 #derniererenovation #989days pic.twitter.com/jlXMF6XBe6