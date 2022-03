El patrocinio es la base principal para que se desarrollen competiciones deportivas. De su aportación se extraen los premios destinados a los participantes y a los ganadores, como en el caso del Tour de Friesland. La empresa de juguetes sexuales ‘EasyToys.nl’ es la compañía patrocinadora más importante de la carrera, y los obsequios otorgados por la misma han sido duramente criticados por redes sociales.

La ciclista Ellen Van Dijk ha sido la ganadora de la primera etapa del Tour de Friesland, celebrado en los Países Bajos. La neerlandesa venció en la contrarreloj de 14,4 kilómetros y, después de la carrera, recibió un vibrador, lubricante, un antifaz, una baraja de cartas de índole sexual y unos calcetines.

Prizes in women’s cycling are improving 😅. You can leave tips on how to use it in the comments😂 pic.twitter.com/Fh23MVG4vv