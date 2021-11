Filippo Pozzato, exciclista italiano, está ingresado por COVID-19 en el hospital tras sufrir una neumonía. El transalpino, que llevaba ya días con alta fiebre, lamenta ahora no haberse vacunado antes de coronavirus.

Y es que, a sus 40 años, tenía cita para la primera dosis el pasado 25 de octubre, pero ya dio positivo.

"No me vacuné antes porque siempre me sentí fuerte", relata el corredor y ganador de la Milán-San Remo.

Pozzato continúa: "He estado entre personas que tenían coronavirus, y nunca me había pasado nada".

"Era un idiota, y ahora he recibido una buena paliza", sentencia Pozzatto.

El exciclista, además, cuenta que estaba liado con la 'Ride the Dreamnland', y que por eso tampoco se puso antes la vacuna.