El ciclismo en pista da lugar a caídas muy feas, como se ha podido comprobar en el Europeo de ciclismo en pista que se disputa en Munich. Hasta cinco ciclistas se vieron involucradas en una caída múltiple, entre las que se encontraba la española Eukene Larrarte. Pero la peor parada sin ninguna duda fue la italiana Letizia Paternoster.

La actual campeona del mundo se fue al suelo la primera y vio como otra ciclista se cayó encima suya. Rápidamente recibió tratamiento en la pista y fue llevada al hospital donde pasó toda la noche. El diagnóstico ha sido un traumatismo craneoencefálico y una fractura en tres partes de su clavícula derecha.

La italiana publicó una foto en sus redes sociales con el siguiente mensaje: "Me rompí la clavícula en tres partes y me golpeé la cabeza. Trato de sonreír y pensar en mis próximos objetivos". Además, la federación italiana comunicó que Paternoster no recuerda el accidente, "algo normal en tales circunstancias".