El escalofriante accidente de Evenepoel no fue el único gran susto que se vivió en el Giro de la Lombardía. Con el belga sufriendo una caída por un puente desde una altura de cinco metros, un coche se coló incomprensiblemente en la ruta y terminó arrollando a uno de los ciclistas en competición.

Sucedió una vez que los mejores ya habían cruzado la meta. Después de eso, el vehículo atravesó la carretera y se llevó por delante al alemán Maximilian Schachmann, que terminó chocando contra el coche y cayendo al asfalto.

Por suerte, el germano no sufrió ninguna lesión importante y todo terminó en un susto. Sin embargo, la tragedia de nuevo se vislumbró con un coche arrollando a un ciclista... esta vez en plena competición.

La victoria fue para Jakob Fulgsang, del Astana, que se corona por primera vez en esta mítica prueba lombarda.

El susto lo dio Evenepoel. El belga, uno de las mayores promesas del ciclismo, sufre lesiones múltiples tras su caída. Su equipo, el Deucenick-Quick Step, lo ha confirmado en sus redes sociales y le ha deseado una pronta recuperación.

We have a fresh update on @EvenepoelRemco - who suffered multiple injuries following his #ILombardia crash - so please join us in wishing him a fast recovery: https://t.co/5Le18VRy9U

