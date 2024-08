Un ciclista de 40 años ha muerto después de ser atropellado por un turismo en Amposta, Tarragona, en la carretera C-12. El accidente sucedió a eso de las 06:40, según informa el Servicio Catalán de Tráfico.

El turismo, por causas que se están investigando, atropelló al hombre de 40 años en un accidente por el que el vecino de Amposta perdió la vida.

Al lugar del accidente se desplazaron dos patrullas de la Policía Local de Amposta, que contaron con el apoyo de los Mossos d'Esquadra, dos dotaciones de los Bomberos de la Generalitat y dos unidades terrestres del Sistema de Emergencias Médicas.

El uso de la bici crece, pero...

Y es que a pesar de que el uso de la bicicleta crece lo que no va a la par es las conductas al volante.

"Me rompí el fémur y la cadera. Eso no me exime de dejar la bicicleta, me apasiona este deporte", afirma José Luis, quien pedalea con un tubo de hierro desde que un coche se saltó un ceda y lo arrolló.

No todos han sobrevivido. Marcelino Oliver murió en 2013, el 20 de noviembre, cuando iba en bicicleta entre Cieza y Murcia.

"Un coche lo arrolló, y lo mató en el acto. No te lo crees, piensas que no te va a pasar a ti", afirma Nino Oliver, hijo de la víctima y presidente de la Fundación Marcelino Oliver.