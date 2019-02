Una camarera argentina denuncia al ciclista belga Iljo Keisse por abuso sexual al sacarse una fotografía

"No pueden venir a otro país y tratar a las mujeres como cosas, como algo insignificante y sin valor. Esto es Argentina y no va a venir a hacer lo que quiera. Espero que al menos lo sancionen o le llamen la atención por hacer lo que hizo". Esta es la denuncia de una camarera de un restaurante de San Juan contra el ciclista belga Iljo Keisse.

Y es que, como ofreció en exclusiva el diario 'Telesol Diario', la camarera sufrió una agresión sexual cuando el ciclista del Deceuninck-Quick Step la tocó con sus genitales mientras se sacaban una fotografía.

"Hablo algo de inglés. Me hicieron el pedido. No sabía que estaba la Vuelta a San Juan y me explicaron que estaban haciendo, que venían a competir. Les pedí una foto y ahí sentí que me apoyaron. Pensé que fue un accidente, pero después me di cuenta que no había sido así", explica a 'Telesol Diario' la denunciante.

La chica decidió denunciar al ver la fotografía y darse cuenta de la situación: "Eestoy muy enojada. Me faltaron el respeto; estaba trabajando. Les pedí una foto y me faltaron el respeto. Ya hablé con mis abogados para ver qué hacemos. Mi compañero vio la situación y él está de testigo".

La joven explicó que la situación es inaceptable y que "no pueden venir a otro país y tratar a las mujeres como cosas, como algo insignificante y sin valor".

"Esto es Argentina y no va a venir a hacer lo que quiera. Espero que al menos lo sancionen o le llamen la atención por hacer lo que hizo", explica la camarera.