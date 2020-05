Alejandro Valverde es uno de los nombres que tienen las fuerzas del orden en su lista de multas en esta crisis del coronavirus. El murciano, en palabras para Eurosport, ha reconocido que le 'cazaron' cuando iba en bicicleta.

"Creo que estaba en lo legal. Para seguir con el recorrido debía pasar por donde pasé cuando me pararon", comentó.

Valverde dice que el agente le reconoció: "Sabía quién era. Me tomó los datos, pero no sé si la denuncia me llegará o si no".

"Era el primer día tras el desconfinamiento y el primer día me cazaron", afirma Valverde.

El murciano, a pesar de que no lo dijo, pudo haber abandonado su municipio mientras entrenaba con la bicicleta.