Billy Joe Saunders, campeón del mundo de boxeo de peso medio, ha protagonizado un vídeo en el que enseñaba a pegar mujeres. Tras todas las críticas recibidas, el púgil británico ha pedido disculpas: "Si viera a un hombre tocar a una mujer, lo haría pedazos".

El vídeo en cuestión lo grabó y lo compartió con motivo del coronavirus. Por, según él, si surgen peleas domésticas por el confinamiento. Usando un saco de boxeo, Saunders enseña a los hombres golpes por si "tu pareja viene hacia ti para escupirte su veneno en la cara".

En el vídeo muestra cómo golpear en la barbilla para noquear a la mujer con varios golpes dados al saco de arena con gran violencia.

Posteriormente, pidió disculpas: "Tengo una hija y si un hombre la pone un dedo encima acabaría con él. Pido perdón por si alguna mujer se ha sentido ofendida".

I would never condone domestic violence and if I saw a man touch a woman I would smash him to pieces myself I have a Daughter and if a man laid a finger on her it would be end well . Apologies if I offended any women stay blessed x