Bob Esponja, o 'Sponge Bob' en tierras angloparlantes, tiene uno de esos 'openings' que nos salen solos. Tararearlo es tan fácil como cantar 'La Barbacoa' y en Estados Unidos han usado tanto el sonido como la imagen para crear un espectáculo extraordinario en un partido de fútbol americano.

Sucedió en el partido que disputaban los Ohio State Buckeyes, cuando en el entretiempo y sin los jugadores llegó el momento del show.

🍍 @TBDBITL took @OhioStateFB fans to Bikini Bottom with one of the best halftime shows you'll ever see pic.twitter.com/3QRXnEF2jW