El escolta Álex Abrines ha anunciado su vuelta al baloncesto. Lo ha hecho con un vídeo en el que desvela el calvario por el que ha pasado durante los últimos meses, un vídeo en el que se encuentra en la pista de baloncesto del colegio de La Salle de Mallorca.

Su duro relato comienza con la frase: "Querido balón, la que me has liado". "Tanto tiempo juntos y me haces esto. Nos conocemos desde que no sabía ni caminar. Años y años de una amistad inquebrantable hasta que, hace unos meses, todo se rompió en mil pedazos porque empezaste a darme miedo. No te podía ni ver. Incluso llegué a odiarte. Vernos era poco menos que una obligación. A la más mínima oportunidad, te esquivaba. Sólo quería huir de ti y de todo lo que te rodea. Pasé mucho tiempo dicéndome a mí mismo que esto no podía ser verdad, que no tenía sentido, que debía volver a ser el que era. Por eso pedí ayuda a los míos y recurrí a los mejores profesionales para recuperar la felicidades que sentíamos cuando estábamos juntos. Decidí decir basta, quería luchar por nuestra amistad y recuperar la sonrisa. Querido balón, he vuelto. Soy yo, Álex. Gracias por estar ahí siempre esperándome", cuenta el jugador en su vídeo.