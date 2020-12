En el encuentro de la liga alemana de baloncesto entre el Bayern Munich y el Bamberg se vivió un momento muy extraño que Andrea Trinchieri ha tenido que explicar en rueda de prensa. El motivo es el trato a Matej Rudan.

Al sacarlo del partido, el técnico decidió que el joven Rudan no se sentara en el banquillo con el resto de sus compañeros, sino que se marchara directamente al vestuario.

"Y la próxima vez le envío directamente a la autopista". Esta fue la primera reacción del entrenador cuando le preguntaron en la sala de prensa por su decisión.

"Tenemos tres jugadores jóvenes como Sasha Grant, Matej Rudan y Jason George. Jason no jugado porque estaba con el filial. Grant ha jugado duro, con un más/menos increíble y sólo ha anotado un punto, creo, pero él quiere convertirse en profesional", comenta.

Y finaliza, contundente: "Lo primero que tienes que saber cuando eres un jugador joven con talento es lo que se necesita para llegar a ser profesional. Grant y George están trabajando duro e intentan ganarse cada minuto en la cancha y respetan a sus compañeros. Matei no ha entendido eso. Si yo no reacciono a su mala actitud no sería un buen entrenador y no le ayudaría. Los jugadores jóvenes necesitan un guía. A lo mejor soy un giuía duro, pero en mis 25 años de carrera no he visto a ningún jugador joven y con talento tener éxito permaneciendo en su zona de comfort".