Luka Doncic se ha hartado. El esloveno, estrella de los Mavericks, ha alzado la voz tras una nueva derrota de los de Dallas tras perder contra los Jazz su cuarto partido consecutivo en la NBA.

"Es terrible. No se puede decir más, nunca he tenido esta sensación y debemos hacer algo porque no tiene buena pinta esto", afirmó.

Doncic hace un llamamiento: "Hay que dar un paso adelante y hablar entre nosotros. Jugar mejor. Es cuestión de esfuerzo y necesitamos más de eso y más energía. Ahora mismo parece que todo nos da igual".

Lo cierto es que los Mavs están en problemas. Tras su derrota, nueva derrota, ante los Jazz son el tercer equipo con peor balance de toda la Conferencia Oeste, y tan solo tienen por detrás a los Pelicans y a los Timberwolves.

Delante, equipos como los Rockets y los Kings, y muy lejos de la versión que mostraron la temporada pasada en la que fueron la franquicia revelación del curso.

Están notando el bajón total en ataque, destacando como el equipo que peor lanzamientos de tres realiza en toda la NBA y con problemas en el rebote ofensivo. Preocupa Porzingis, que ante los Jazz no tuvo ni mucho menos su mejor actuación.

Por delante tienen ahora un doble encuentro ante los Suns, y mientras el entrenador de los Mavericks pide calma su gran estrella, Doncic, empieza a impacientarse...

