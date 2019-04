"EL REAL MADRID TENÍA EL EQUIPO HECHO"

El base canario explica a Jugones la razón por la que decidió fichar por el CSKA. "El Madrid tenía el equipo hecho. El Palacio es uno de los campos donde mejor me he sentido y me lo he pasado. Jugar en el Real Madrid es un sueño cumplido. Va a ser muy especial volver a jugar en el Palacio", explicó Sergio Rodríguez.