La NBA podría terminar en la madrugada del próximo viernes. Los Angeles Lakers de LeBron James están a una victoria de hacerse con un título que siempre será recordado por su extraño escenario, en la burbuja de Orlando. Y no a todos les gusta.

Scottie Pippen, mítico exjugador de los Chicago Bulls en la década de los 90, cree que esta nueva NBA "son partidos amistosos". "La burbuja no es la NBA. No es la rutina dura. No hay viajes. No hay aficionados. No hay distracciones. Realmente, para mí, es como si estuvieran jugando partidos amistosos", afirmó en unas declaraciones a 'ESPN'.

"Ahora vas al gimnasio, estás con tu equipo, entrenas juntos. Pero no hay aficionados en las gradas. Entonces no hay distracción. No hay ruido real", detalló el que fuera escudero de Michael Jordan.

"Hay muchas cosas que dificultan la NBA, pero la burbuja las facilita. No hay viajes. Duermes en la misma cama todas las noches. Vas caminando al gimnasio. No tienes que ir en autobús y tardar de 25 a 50 minutos en llegar al estadio. Ni siquiera tienes que sentarte en la pista durante dos horas antes del partido a hablar con los medios. Lidiar con todas las cosas externas que pueden distraerte. Es un juego diferente", finalizó.

A pocos días de que el campeonato finalice, la Liga sigue meditando cómo celebrar el curso que viene. Lo primero que se debe decidir es la fecha y todo apunta a que será en enero.

¿Habrá otra burbuja o se volverá a la normalidad? Está claro que Pippen prefiere la NBA de siempre. Pero en tiempos de coronavirus eso no parece sencillo.