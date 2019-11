La NBA vivió una gran tensión en el partido que enfrentó a los Celtics contra los Nuggets. Cuando se acercaba el final del segundo cuarto del envite, Kemba Walker chocó con su cabeza violentamente contra el pecho de Semi Ojeleye, su compañero de equipo, y cayó al suelo directo prácticamente inconsciente.

Durante varios minutos, el base de los de Boston permaneció prácticamente inmóvil tras evidenciar gran dolor por la acción. El golpe fue brutal, y bien pudo romperse el cuello del impacto.

Ante las miradas de preocupación de sus compañeros de los Celtics y de sus rivales de los Nuggets, el equipo médico de ambas franquicias le puso un aparato en el cuello y se lo llevaron en camilla mientras el pabellón permanecía completamente helado.

Walker se encuentra en un hospital, y su primer diagnóstico es el de conmoción cerebral tal y como han confirmado los Celtics mediante un tuit.

#NEBHInjuryReport Kemba Walker has been diagnosed with concussion-like symptoms. He is being transported to the hospital for further evaluation. Further updates will be provided as appropriate.