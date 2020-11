Facundo Campazzo se despidió del Real Madrid con un último partido ante el Baxi Manresa donde volvió a exhibirse por última vez tras seis años con el club. Al finalizar su tiempo en la cancha, se despidió con un emotivo abrazo con Sergio Llull y Felipe Reyes.

Quién también le ha dedicado una despedida es Dino Radoncic, que compartió vestuario con el argentino durante su debut en 2015, y le ha agradecido su apoyo y ayuda durante los peores momentos.

"Los que te vimos día tras día sabemos cómo lo has conseguido. Una dedicación, trabajo y esfuerzo que jamás he visto, pero ante todo una persona y un amigo de 10. Tengo el corazón lleno de felicidad por vos, mi roomie Facu Campazzo. Te quiero mucho boludo! La vas a romper!", ha publicado en sus redes.

Y añadía una conversación con él dónde se ve cómo le apoya y le motiva para salir adelante. "Cuando pasaba por los peores momentos en mi carrera tú has estado. Nunca lo olvidare! Eres enorme", ha continuado.

La despedida del argentino

Tras el partido, Campazzo publicó en sus redes sociales una emotiva despedida agradeciendo sus años en el club donde ha logrado tanto.

"Llegó el momento. Hoy fue mi último partido en el Real Madrid y la verdad es que tengo una mezcla de sentimientos muy grande. Siento nostalgia desde hace ya varios días. En este club pasé momentos únicos, inolvidables, que marcaron mi carrera y mi vida. Ojalá nuestros caminos se vuelvan a encontrar en el futuro", comenzaba explicando el argentino.

"Me voy de España siendo una persona completamente distinta a la que llegó en 2014. Acá aprendí, maduré, comprendí el valor del trabajo, conocí lugares hermosos y gente increíble. Recibí afecto y contención en cada uno de los pasos que fui dando. Sería injusto no mencionar a la familia de UCAM Murcia: a su dirigencia, a su afición, a los amigos que me quedaron. También ocupan un lugar central en mi corazón".

"Se termina una etapa. De crecimiento y ensañas permanentes. Fui muy feliz en este país. Pero ahora debo cumplir mi sueño. Llevo una vida esperando concretarlo. Gracias por tanto", confesaba el hasta ahora jugador del Real Madrid.

Parece ser que Campazzo pone rumbo a la NBA con los Denver Nuggets, aunque no hay nada confirmado por el momento puesto que las franquicias podrán anunciar sus fichajes a partir del domingo, por lo que habrá que esperar unos días para saber sí definitivamente se va a la Conferencia Oeste.