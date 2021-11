Tras anunciar su retirada del baloncesto profesional con la vitola de ser el mejor jugador de la historia de España, Pau Gasol se encuentra inmerso en su documental, además de mantener llamadas con el Comité Olímpico Español con vistas a entrar a formar parte del organismo en un futuro próximo.

Este tema, junto a otros, los trató el exjugador en una charla con Ibai Llanos en Twitch. El ex de Barça y Lakers, entre otros, se emocionó al recordar la figura de su excompañero y amigo Kobe Bryant.

De hecho, desde su llegada al Staples Center, la 'Mamba' se volcó con el español: "Me marcó mucho cómo me dio la bienvenida al equipo. Él veía mi incorporación como una oportunidad para volver arriba y ganar el anillo".

De hecho, en el documental aparece cómo Pau vivió la muerte de Kobe y cómo pasó las semanas siguientes: "El objetivo del documental era mostrar el lado personal y ser auténticos. Ser transparente con lo que sucedía y desafortunadamente este trágico accidente tuvo lugar y fue un golpe durísimo que aún se está digiriendo. No lo podíamos esconder, aunque para mi fue duro. Pero Kobe había significado tanto en mi vida que era una manera de transmitir esos sentimientos de una forma lo más natural posible. Tardé mucho en dormir bien, hubo muchos llantos y mucho dolor".

Su mejor partido

Paralelamente, Gasol recordó el encuentro que más le marcó durante su carrera profesional: "El partido que tengo más presente es aquel contra Francia en Lille. Todo se juntó y sentía que nadie en el mundo me podía parar y evitar que ganásemos aquel partido y clasificarnos para otros Juegos Olímpicos".

¿Su rival más duro y el jugador que más le gusta?

En su extensa carrera, Pau tuvo la oportunidad de jugar con los mejores de su época: "Ha habido varios jugadores que tenían la táctica de descentrarme. Me acuerdo de Kevin Garnett, que era muy competitivo y he querido que esté en la docuserie. También estaban Clifford Robinson, Rasheed Wallace o Reggie Evans", recuerda Gasol. "Poco a poco me fui ganando el respeto, plantando cara y diciendo 'aquí estoy yo'".

A su vez, ha señalado a Kevin Durant como un jugador "especial": "Hay muchos jugadores que tienen una facilidad alucinante, pero Kevin Durant, para mí, es especial".