Pau Gasol afronta con ilusión los que serán sus últimos Juegos Olímpicos con la selección española. Tokio 2020 cerrará una extraordinaria etapa de Pau con la selección, donde ha ganado tres medallas olímpicas, un Mundial y tres Europeos. Sin duda un legado inolvidable para el mito del baloncesto español, que se vestirá por última vez con la camiseta de España en la capital nipona.

"Voy con muchísima ilusión. En la vida no puedes dar nada por sentado y hay que ser siempre agradecido. Voy con mucha ilusión, he trabajado para poder tener esta oportunidad. Voy a dar todo lo que pueda. Mi rol va a ser distinto dentro del equipo. Tengo ganas de competir con mis compañeros. Va a ser mi último campeonato con la Selección, eso para mí tiene un significado muy grande a nivel emocional", afirma Pau en la presentación de su academia virtual.

Con la fecha de retirada de la selección definida, ahora la duda está en si Gasol seguirá jugando en el Barça la temporada que viene. De momento el jugador blaugrana afirma que no hablará de su futuro hasta que finalicen los Juegos de Tokio.

"No pienso en la temporada que viene. Me centro plenamente en este mes y medio. A partir de ahí me plantearé el futuro. No descarto absolutamente nada, pero sí que va a ser difícil seguir. Ahora no pienso en eso. Quiero estar tranquilo y centrado. Luego lo sopesaré, evaluaré y veremos qué vamos a hacer", afirma Pau, cuya continuidad parece compleja. Su estado físico y sobre todo la familia son los dos motivos de peso que acabarán decantando la decisión del dos veces campeón de la NBA.

"Lo más importante es el factor familiar y personal. Es una profesión que requiere mucho tiempo alejado de la familia. Ahora no soy yo solo, está mi mujer y mi hija. Somos una familia", comenta Gasol, contento por haber ganado la Liga ACB con el Barça y por volver a recuperar la forma que le permitirá volver a disfrutar de unas olimpiadas.

"Estoy en un muy buen momento personal. Muy feliz de haber vivido estos meses con el Barça y haber tenido esta etapa tan especial. Acabé jugando a un nivel alto. Ahora estoy con mucha ilusión de estar con la Selección y poder disputar unos nuevos Juegos con 'la familia'. Uno de mis objetivos era volver a jugar tras la lesión, he luchado y trabajado mucho para poder estar donde estoy. Quiero disfrutar cada entrenamiento, cada momento con mis compañeros y una vez llegue el momento, competir", zanja Pau.