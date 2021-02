Pau Gasol volverá al Barcelona. Según avanza 'Mundo Deportivo', el acuerdo entre el catalán y los azulgranas es total, y todo es cuestión del día en que se haga todo oficial. De esta forma, y casi 20 años después, el de Sant Boi regresa a casa para preparar los Juegos Olímpicos de Tokio.

Y eso es algo que ya dejó caer Saras Jasikevicius un día de julio de 2020. Concretamente, en el día de su presentación como entrenador del Barcelona.

"¿Pau Gasol? No nos iría mal, supongo. Es amigo mío, y todos sabéis el cariño que le tengo. Pero no podemos decir mucho. Si no hay nada oficial no vale la pena hablar", afirmó en su día.

Ahora, unos siete meses después, su sueño está muy cerca de hacerse realidad, y es que el doble campeón de la NBA con Los Angeles Lakers está a punto de regresar al Barça.

Jasikevicius y Gasol ya coincidieron una temporada en el Barça. Fue en la 2000-01, cuando bajo el mando de Aíto García Reneses lograron ganar la Liga ACB y la Copa del Rey.

En esta ocasión, la relación que ambos mantendrán no será de compañeros sino de entrenador en el caso de Jasikevicius y de jugador en el caso de Gasol.

Pau, de 40 años, vuelve de esta manera a la Liga ACB y al Barça con el objetivo de llegar en la mejor forma posible a los JJOO de Tokio, retrasados a 2021 por la pandemia del coronavirus.

El pívot de Sant Boi lleva prácticamente dos años parado debido a una lesión que hizo que ni tan siquiera pudiera debutar con los Blazers.

