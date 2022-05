Situación límite en la eliminatoria entre Golden State Warriors y Memphis Grizzlies. Tras la tensión de los dos primeros partidos, el encuentro de 'playoff' estalló por completo en el tercero, en el Chase Center, por una acción que tuvo como protagonistas a Jordan Poole y a Ja Morant.

El jugador de la franquicia de Tennesee, una de las grandes estrellas de la NBA, se tuvo que retirar lesionado en el último cuarto del partido con todo ya decidido y después de anotar 34 puntos y repartir 7 asistencias.

This looks like the play Ja Morant got hurt. pic.twitter.com/J24ssu5i9P