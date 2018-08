Manu Ginóbili anuncia su retirada del baloncesto

El escolta argentino Manu Ginóbili ha anunciado su retirada del baloncesto después de veintitrés temporadas en la élite.

El jugador argentino ya puso en duda su continuidad hace algunos días e incluso decidió reunirse con su entrenador de toda su etapa en la NBA, Gregg Popovich, para decidir si continuar un año más o retirarse definitivamente, como ya hiciera de la selección argentina.

Finalmente, Ginóbili ha decidido dejar el deporte al que se ha dedicado todos estos años y en el que ha conseguido numerosos éxitos en su palmarés, tanto a nivel individual como colectivo. Entre sus logros, hay que destacar que se ha convertido en el mejor jugador argentino de la historia gracias a sus cuatro anillos como jugador de San Antonio Spurs y a su oro olímpico en los Juegos de Atenas.

Today, with a wide range of feelings, I'm announcing my retirement from basketball. IMMENSE GRATITUDE to everyone (family, friends, teammates, coaches, staff, fans) involved in my life in the last 23 years. It's been a fabulous journey. Way beyond my wildest dreams. pic.twitter.com/3MLCUtmd6K