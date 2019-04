Magic Johnson dimite como presidente de operaciones de Los Ángeles Lakers

El legendario Magic Johnson anunció por la noche su dimisión como presidente de operaciones de Los Angeles Lakers. Johnson asumió el cargo en marzo de 2017 después de que el equipo despidiera a Mitch Kupchak como gerente general y destituyera a Jim Buss como vicepresidente ejecutivo de operaciones de baloncesto.

Los Lakers tienen marca de 37-44 en lo que va de temporada y están eliminados de los playoffs en la Conferencia Oeste a pesar de haber conseguido el pasado verano, en el mercado de los agentes libres, al alero estrella LeBron James.

Johnson, que el pasado febrero no pudo completar el traspaso que deseaba del pívot Anthony Davis, de los Pelicans de Nueva Orleans, reconoció que no haberlo conseguido era su "responsabilidad", lo mismo que si el equipo no lograba disputar los playoffs, algo que consideraba como un "fracaso" deportivo.