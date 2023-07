La selección española de baloncesto lamenta la baja de uno de los jugadores más importantes en la consecución del pasado Eurobasket. Se trata de Lorenzo Brown. El jugador del Macabi de Tel Aviv anunció a través de sus redes sociales que no estará disponible para la próxima copa del mundo.

"Desgraciadamente, no podré participar con mis hermanos de la selección española en la presente edición de la Mundial FIBA de este año. Me he reunido con tres especialistas distintos que me han dicho que el reposo y el tratamiento continuados son la única manera de que vuelva a estar al 100 % para esta próxima temporada", afirmó el base hispanoamericano.

Brown fue uno de los grandes artífices del oro en el Eurobasket conseguido el pasado mes de septiembre. Los de Sergio Scariolo culminaron una gesta increíble haciéndose con el título sin ser una de las grandes candidatas.

España intentará repetir la hazaña en el próximo mundial que dará comienzo el próximo 25 de agosto y se celebrará en Filipinas, Japón e Indonesia. No obstante, para ello no podrá contar con una de sus grandes estrellas y encontrarle un sustituto se antoja tarea complicada.

A pesar de todo, Brown ha prometido que volverá y fija la mirada en los próximos Juegos Olímpicos: "Mi esperanza es tener el honor de representar a España en los Juegos Olímpicos de 2024, y, después de mucho pensarlo y consultarlo, creo que esta decisión me da la mejor oportunidad para ayudar a nuestra búsqueda del oro el próximo verano en París".