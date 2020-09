A LeBron James no le han gustado las palabras del sheriff de Los Ángeles, que le pidió que colaborara para encontrar al hombre que disparó a dos policías en Compton.

Se siente señalado y se ha defendido de las críticas. "En mis 35 años jamás he estado a favor del uso de la violencia. Ni contra la policía ni contra nadie. Sé diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo", declaró 'El Rey' tras la derrota de Los Angeles Lakers ante Denver Nuggets.

"Al vivir en el ghetto, pude ver de primera mano lo que pasa. Vi la discriminación racial. No digo que todos los policías son malos, de hecho siempre he estado rodeado de ellos y no todos son malos", detalló.

"Por toda América continúas viendo actos de violencia. Yo no puedo hacer otra cosa más que hablar de ello y ver el denominador común. Pero nunca he dicho: 'Sean violentos con la policía'. Sólo digo lo que no está bien en nuestra comunidad y que tenemos miedo, que tememos por nuestras vidas. Pero no aliento el uso de la violencia contra nadie. Policía, negros, blancos, cualquiera de color, cualquiera que no sea de color... porque eso nunca va a hacer de este mundo o de América lo que quiero que sea", sentenció.

LeBron es uno de los deportistas más activos en la lucha contra el racismo. De hecho, optó por suspender la temporada de la NBA tras el tiroteo a Jacob Blake por parte de un policía.

La estrella de los Lakers, por otro lado, también ha salido públicamente para pedir a los estadounidenses que voten en masa en las próximas elecciones a la presidencia. Sus críticas a Donald Trump han sido constantes en las últimas semanas.