LeBron James, a sus 38 años (cumple 39 el próximo 30 de diciembre), sigue jugando a un nivel envidiable. Según la NBA, por números, es el mejor 13º mejor jugador de la temporada actual. Se acerca mucho a promediar el triple-doble: 25.7 puntos 8.1 rebotes 6.6 asistencias.

De hecho, el pasado miércoles James se convirtió en el segundo jugador más longevo en realizar un triple doble, por detrás de Karl Malone. Pero también esta semana consiguió convertirse en el tercer jugador que más veces ha anotado 35 puntos o más.

Los 39.000 puntos los alcanzó en el partido de esta madrugada que enfrentó a Los Ángeles Lakers vs Utah Jazz. LB23 recibió el balón de Anthony Davis desde la línea de 3 y sin pensárselo dos veces lanzó y encestó de tres. Algo que ha repetido hasta 2293 veces, lo que le coloca también con ese lanzamiento, en el séptimo triplista de la historia.

"Mis compañeros de equipo y entrenadores me felicitaron, pero no he tenido la oportunidad de comprender realmente lo que eso significa. Ser capaz de lograr algo que sea el primero de cualquier cosa, creo que siempre es genial", dijo Lebron James.

Sus compañeros destacan que una de las claves del éxito del jugador de Lakers es su estado anímico: "Lo único especial de Bron es que nunca lo he visto de mal humor. Siempre tiene energía", aseguró Austin Reaves.

"Estamos viendo al LeBron que todos hemos llegado a conocer y amar durante estos 21 años", señaló David Harm, entrenador de Lakers.

Con tantos récords y elogios, el debate sobre el G.O.A.T. de la historia del baloncesto está más vivo que nunca. La habilidad innata del adelantado a su tiempo Michael Jordan, o el poderío físico sin dejar de lado el talento de LeBron James, que pese a su edad sigue manteniendo el mismo nivel del que nunca ha bajado.