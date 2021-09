Puede ser una pataleta o tal vez se trate de una de esas veces en las que Kyrie Irving hace lo que dice. Lo cierto es que el base de los Brooklyn Nets ha amenazado a su propio equipo, a la NBA y a sus aficionados con colgar las botas si se le incluye en un traspaso para salir de Nueva York.

Según informaciones de Nick Wright, periodista de 'Fox Sports', los agentes del jugador ya se lo habría comunicado a la franquicia: "Hay un puñado de intercambios de Kyrie que potencialmente tienen sentido para los Nets, pero los agentes del jugador les han hecho saber que si lo traspasan Kyrie simplemente se retiraría de la NBA".

Sin embargo, justo después de que saliera esa información, el propio Irving contestó en sus redes sociales. "Una marioneta", puso en un tweet, acompañado de una imagen en la que sale un títere de hilo.

Enseguida, Wright quiso defender su información dirigiéndose directamente al siete veces All Star: "Kyrie, si estás diciendo que no dijiste que te retirarías si eres traspasado, entonces tu queja debería ser con tus representantes, no conmigo, porque tanto tú como yo sabemos que eso es lo que le han dicho a la gente".

Pero Irving volvió a responder con un 'GIF' en el que un niño se pone el dedo en la boca con la frase 'Haz caso a tu máster' y como comentario Kyrie añadió "La marioneta no sabe que es una marioneta".

Es poco probable que los Nets se propongan romper el actual 'Big Three', formado por Kevin Durant, James Harden y Kyrie. De hecho, Sean Marks, el director general de los Nets aseguró el pasado mes de agosto que estaba "muy convencido" de que las negociaciones para la renovación de sus tres estrellas irían por buen camino.

Durant fue el primero en hacerlo, firmando un contrato de 198 millones por cuatro temporadas más, mientras que los otros dos aún siguen sin ampliar, lo que abriría más las opciones de que se les diera uso como moneda de cambio.

En el caso de Irving, se especulaba con la posibilidad de que recalara en Philadelphia, traspasado a los Sixers por Ben Simmons, quien ha dicho que quiere salir. La otra opción, ya desechada, hubiera sido la de Damian Lillard, jugador de los Portland Trail Blazers, quien ya ha confirmado que se queda en Oregón.

No se descarta que puedan aparecer otras opciones de mercado que pudieran interesar a la franquicia de Brooklyn, lo que provocaría la supuesta retirada de Irving, quien aún es joven y tiene la posibilidad de seguir cobrando mucho dinero.

A sus 29 años, tiene contrato en vigor para esta temporada por 35 millones de dólares y está en su poder el ampliarlo un año más por otros 36'5, ya que posee una opción de jugador.