Un 'no' y un 'quizá': la situación entre FC Barcelona y los hermanos Gasol está en el alero. Y no es que esa sea la posición de ninguno de los dos en la cancha, es que no se sabe si finalmente habrá alguno que se pondrá la camiseta azulgrana este año.

El que ya lo sabe seguro es Marc Gasol, quien tiene intención de volver a España después de haber sido traspasado de Los Ángeles Lakers a los Memphis Grizzlies para posteriormente ser cortado de forma consensuada.

La opción que más se adecúa a las circunstancias es la de que acabe formando parte de la plantilla del Bàsquet Girona, equipo que milita en LEB Oro del cual es dueño. Sin embargo, las especulaciones de que podría recalar en el Barça cada vez eran más y, por ello, Josep Cubells, responsable de la sección de baloncesto del club, ha salido a ponerle fin.

Aprovechando la presentaciones de los nuevos jugadores -Rokas Jokubaitis, Nico Laprovittola, Nigel Hayes y Sertac Sanli- Cubells ha dejado claro este jueves que "no contempla la opción de incorporar a Marc Gasol".

Se esfuma así la ilusión de ver a los dos hermanos compartiendo vestuario esta temporada, aunque tampoco es segura la continuidad de Pau Gasol. Desde el anuncio de su retirada de la Selección Española en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio, el mayor de los Gasol no ha vuelto a la disciplina del club.

Él mismo reconoce que aún sigue "dándole vueltas al hecho de continuar o no". Una decisión que tendrá mucho que ver con su estado físico y la opinión de la familia, como ha confirmado en una gala de su fundación.

"Llevo 23 años como profesional y estoy poniendo todos los factores en la balanza para tomar una decisión pronto y poder comunicarla. La estabilidad es algo que en mi familia no hemos tenido. Hay días que me siento con ganas de volver a entrenar y otros días que no lo veo tan claro", asume.

Desde el FC Barcelona seguirán expectantes con la resolución de la voluntad del jugador. Lo que sí se pude decir es que la imagen de ver a los hermanos Gasol con la misma camiseta se antoja misión imposible.