Terrible drama el que se ha destapado en la NBA. Lonnie Walker, joven jugador de los Spurs, subió un vídeo a su cuenta de Instagram en el que se puede ver cómo le están cortan su pelo, uno de los más reconocibles del campeonato dada la longitud de su cresta.

En el vídeo, que ha corrido como la pólvora en redes sociales, el joven escolta de los San Antonio Spurs reconoce que sufrió abusos sexuales cuando era un niño y que su pelo le servía como coraza para protegerse.

"La verdad es que me empecé a dejar crecer el pelo a los 9 años. Era como un camuflaje para mí. Ese verano estuvo con muchos familiares. Con unos, cuyos nombres se quedarán ahí, más que con otros. Fui acosado sexualmente, me violaron y abusaron de mí. Acabé acostumbrándome porque, a esa edad ni siquiera sabes qué es eso. Yo era un niño inocente que no sabía nada del mundo real. Y empecé a pensar que mi pelo era algo que podía controlar. Lo que yo podía manipular para ser yo. Y eso me daba confianza", explica Walker en las primera líneas de su denso texto.

A continuación, el jugador explicó las nocivas consecuencias que ha tenido el confinamiento para él: "Ahora llevaba una temporada que no me encontraba bien. El pasado volvía a mi cabeza y me estaba atrapando mentalmente. Los demonios... con la pandemia, empecé a mirarme de verdad en el espejo y a ver quién soy, incluso encerrado. Para no alargarme, he encontrato paz y felicidad en este viaje, gracias a Dios".

Casi al final del texto, Lonnie afirma que perdona a todos los que le hicieron sufrir: "Perdono a todos, incluso a aquellos que no se lo merecen. ¿Por qué? Porque era un peso muerto con el que cargaba. El tiempo no espera a nadie, así que para qué iba a seguir perdiéndolo. Este corte de pelo es mucho más que eso. Mi pelo era una máscara con la que ocultaba las inseguridades que sentía en un mundo para el que no estaba preparado. Pero ahora estoy mejor que nunca".

"Fuera lo viejo, soy alguien nuevo. He mudado de piel en lo mental, en lo emocional, en lo físico y en lo espiritual. La vida siempre va a ser dura, tienes que jugar con las cartas que te tocan e intentar acabar con la mano ganadora. Mientras, lo demás no son derrotas sino lecciones", zanjó Walker.

A su vez, George Langberg, agente del jugador, quiso pronunciarse al respecto para apoyarle: "Esto es algo con lo que llevaba lidiando mucho tiempo, y hacerlo público muestra su fuerta y su coraje, y a la vez le quita un gran peso de encima. Tiene la esperanza de que así va a poder ayudar a quienes han pasado por algo similar, para que sepan que no están solos".