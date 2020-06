James Worthy, leyenda de la NBA y gran socio de Magic Johnson y Jabbar en los Lakers, ha denunciado el racismo que ha visto y vivido en Estados Unidos.

"Me decían, negro, estás en el lado equivocado de la vida. Mi abuelo me contaba historias sobre cómo había visto linchamientos. Él nació a finales del siglo XIX. Mis dos hermanos mayores me acompañaban al colegio, nunca sabías cuando ibas a escuchar la palabra 'negro' en el camino", afirma.

Worthy sigue contando una historia que le contó su abuelo: "En una ocasión vio a su primo colgado de un árbol. Me dijo que no se puede razonar contra la ignorancia".

"A mí me han detenido alguna vez. Cuando tenía 20 años, y alguna vez fue de forma muy irrespetuosa", dice.

Worthy denuncia todo lo que ha pasado con George Floyd: "Me duele el linchamiento de un hombre, con una cultura de mirar hacia otro lado. Los viandantes, a su lado. Viendo cómo moría un joven y a una ambulancia que terminó siendo un coche fúnebre".

Para terminar, carga contra Donald Trump: "Hace tiempo que renuncié a ese presidente. No tiene interés en unir al país, sino en dividirlo".

