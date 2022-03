A pesar de que su plantilla esté plagada de estrellas del baloncesto, no está siendo la mejor temporada para Los Angeles Lakers. Con tan solo tres victorias en diez encuentros, uno de los más señalados es Russel Westbrook.

Y el ex MVP de la NBA protagonizó una discusión con un aficionado en Toronto, cuando se dirigía al Scotiabank Arena, donde se iba a desarrollar el encuentro contra los Toronto Raptors. “Eres bueno, Russell, eres bueno”, comenzó el hincha. No parece que la estrella de la NBA estuviera siendo increpada, pero Westbrook no se lo tomó de la mejor forma. “No juegues conmigo, no soy un niño pequeño”, señaló el base de los Lakers, que percibe 44 millones de dólares.

Russell Westbrook contra un fan de Toronto 😳 🎥: @AhnFireDigital (vía @6ixbuzztv) pic.twitter.com/euGkKM2aal — Irenalis te lo cuenta (@Irenalisbasket) March 18, 2022

Pero la discusión continuó, de la mano del aficionado. “Russell, eres bueno, eres buena gente. Ya sé que no eres un niño pequeño. Eres increíble, sólo estaba jodiendo contigo. Sólo quiero que juegues mejor. Apuesto por ti cada noche. Apuesto por ti, eres bueno”, señaló este.

El acompañante del jugador comenzó a tomar más presencia en el vídeo, cuando, tras sus indicaciones, el aficionado comenzó a tomar distancia. Mientras andaba, le dijo a Westbrook: “Tómatelo con calma”.

Segundos más tarde, ya a 10 metros del jugador, el hincha insultó al base de los Lakers: “Hey, Russell, eres un payaso. Eres un payaso. Un payaso, tío”, mencionó, entre risas.