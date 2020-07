Una más. Y ya van 17 temporadas. Felipe Reyes renueva con el Real Madrid de baloncesto y jugará hasta los 41 años, al menos, vestido con la camiseta blanca. El equipo lo ha hecho oficial en la mañana de este viernes.

A pesar de que su protagonismo en este curso ha disminuido, Reyes ha decidido continuar una temporada más en el Real Madrid. Allí llegó en 2004 procedente de Estudiantes y allí se ha convertido en toda una leyenda del baloncesto español.

"Me siento muy feliz por estar un año más en este grandísimo club. Cuando me paro a pensar en todo el tiempo que llevo jugando y en que con 40 años estoy en un club tan exigente y tan grande como el Real Madrid siento orgullo. Esto es lo que me motiva para seguir trabajando y luchando para ayudar al equipo en todo lo que pueda", ha afirmado en una entrevista en 'realmadrid.com'.

El cordobés se ha convertido en el jugador de más edad en militar en el Real Madrid, ya sea en el equipo de fútbol o de baloncesto. "Jugar con 40 años en un club tan exigente y tan grande como el Real Madrid siento un orgullo muy grande", detalla.

El capitán espera que el deporte pueda volver a la normalidad lo antes posible. "Ojalá dentro de poco podamos volver a la normalidad y sentir el calor y el aliento de nuestros aficionados en el Palacio, que son nuestro sexto jugador", sentencia.