Exhibición sin premio para Doncic en su partido contra los Spurs de Pau Gasol

Los Spurs de San Antonio vencieron en la prórroga (113-108) su encuentro ante los Mavericks de Dallas, protagonizado por el duelo anotador entre el escolta DeMar DeRozan y el alero novato Luka Doncic, con 34 y 31 puntos, respectivamente. El partido se fue a los cinco minutos extra después de que el tiempo reglamentario concluyera con empate a 102 tras la canasta del base Dennis Smith Jr., de los Mavericks, cuando faltaban 2,5 segundos para el final del tiempo reglamentario.

La prórroga fue de dominio completo para los Spurs, que sumaron seis puntos de DeRozan, tres del alero Rudy Gay y dos del ala-pívot LaMarcus Aldridge, que acabó con 20 tantos como segundo máximo anotador.

Luka Doncic scores a career-high 31 PTS & adds 4 AST for the @dallasmavs in San Antonio. #NBARooks #MFFL #KiaTipOff18 pic.twitter.com/9ZMt8yLi3R

El pívot español Pau Gasol salió como suplente y jugó 15 minutos, en los que capturó cinco rebotes defensivos, dio cinco asistencias, recuperó un balón, perdió dos, puso dos tapones y cometió dos faltas.

La victoria de los Spurs (4-2) fue su segunda consecutiva y supuso marca de 2-5 para los Mavericks de Dallas. Doncic, con 31 puntos, fue la gran figura de los Mavericks tras disputar 40 minutos, en los que anotó 11 de 18 tiros de campo, incluidos 4 de 6 triples, y 5 de 6 desde la línea de personal. El exjugador del Real Madrid capturó ocho rebotes, dio cuatro asistencias, recuperó un balón, perdió seis, puso un tapón y no cometió faltas.

Doncic jugó un partido completo pese a sufrir problemas musculares en la espalda, que pusieron en duda su participación. Luego en la prórroga también sufrió una ligera torcedura en el tobillo izquierdo, en una penetración a canasta, pero siguió en pista.

