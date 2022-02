Kwame Brown, primer seleccionado del Draft de la NBA en 2001 por parte de Michael Jordan y los Washington Wizards y posterior compañero de Kobe Bryant en Los Ángeles Lakers, se ha convertido en un habitual involucrado en las polémicas existentes.

Esta vez no se ha mordido la lengua y ha cargado duramente contra la hija transgénero del exjugador Dwyane Wade por la fotografía que publicó en sus redes sociales con un vestido que llevaba el número '8' en honor al fallecido Kobe Bryant.

Brown vuelve a estar en el ojo del huracán por sus declaraciones en 'Forgotten Kingz TV 2.0': "Los hijos de Kobe Bryant no lo están honrando usando un vestido. La esposa de Kobe Bryant no lo está honrando con un vestido. No creo que nadie más esté honrando a Kobe Bryant usando un vestido. Kobe Bryant era un hombre masculino".

"Por favor, no mostremos a nuestro hermano negro bajo esta luz. Esto no es ofender a nadie más. Este hombre era un hombre heterosexual con una esposa y una familia. No hay razón para que esto esté relacionado con Kobe Bryant. No digo que haya nada contra los homosexuales, pero Kobe era heterosexual", añadió Brown.

Además aprovechó la ocasión para llamar "niña de papá" a la hija de Wade y cargar contra el exjugador diciendo que esta permitiendo que su mujer "controle la casa".

El excompañero de Kobe Bryant ya había criticado también hace unas semanas a Russell Westbrook por haber llegado a un partido con un vestido: "Hay dos formas en las que puedes ir. Muerdes la manzana y usas esos malditos vestidos como Russell Westbrook o lo que sea que se llame, ni siquiera quiero decir su nombre más. Pero esta no es la primera vez que lleva un vestido, así que no sé por qué la gente está tan alarmada. Ha estado usando vestidos y es una mierda extraña".