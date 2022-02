El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania podía poner en jaque el viaje del FC Barcelona a Rusia, pero finalmente la Euroliga mantiene los dos encuentros del conjunto culé. Los de Saras Jaseikevicius se enfrentarán este mismo viernes 25 de febrero al Zenit de San Peterseburgo y el próximo domingo día 27 al CSKA de Moscú.

Había muchas dudas de que estos dos partidos fueran a disputarse después de que se lanzara la orden del presidente ruso, Vladimir Putin, para iniciar una operación militar especial por parte del ejército ruso en la región ucraniana de Donbás, tras reconocerse la independencia de Donetsk y Lugansk.

Los máximos responsables de la competición europeo se han reunido de urgencia esta misma mañana de jueves para analizar la situación y tomar la mejor decisión, ofreciendo garantías de seguridad al Barça. Finalmente se ha optado por jugar ambos partidos.

Por lo tanto, está previsto que la plantilla culé despegue hacia tierras rusas alrededor de las 14:30 horas de la tarde. Aunque hay algunos jugadores que no están de acuerdo, como es el caso de Alex Abrines, que se ha manifestado a través de sus redes sociales: "Pues no me hace mucha gracia tener que ir a Rusia hoy la verdad…".

Augusto Lima, jugador del UCAM Murcia, ha querido mostrar su apoyo al español: "Me parece una auténtica locura que la Euroliga os deje viajar a Rusia, mucho ánimo niño".

A lo que Abrines ha respondido: "No tiene puto sentido la verdad, que vengan ellos también a Rusia a ver si les hace gracia", cargando duramente contra la organización de la Euroliga.