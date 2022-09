La temporada regular de la NBA aún no ha comenzado y ya ha habido un escándalo que ha salpicado a una de las estrellas de la competición. Anthony Edwards, jugador de los Minnesotta Timberwolves, subió un video a su cuenta oficial de Instagram en donde se puede ver como lanza un comentario homófobo a un grupo de personas.

Desde su coche, el escolta soltó el siguiente comentario hacia varias personas que estaban sin camiseta: "¡Mira a estos mar****! ¿En qué se ha convertido el mundo?"

NBA superstar Anthony Edwards filmed gay men minding their business and uploaded it. I hope these gay men find out and SUE HIM FOR EVERY SINGLE CENT. These are the type of men getting us brutalized, killed, and policies created to destroy our lives. pic.twitter.com/YlQTMiRCDh

Cuando se dio cuenta de su error, el jugador, que fue número 1 del draft de 2020, borró el vídeo y publicó un tweet en el que pedía perdón: "Lo que dije fue inmaduro, hiriente e irrespetuoso, y lo siento mucho. Es inaceptable para mí o para cualquier persona usar ese lenguaje de una manera tan hiriente, no hay excusa para ello, en absoluto. ¡Me criaron mejor que eso!".

What I said was immature, hurtful, and disrespectful, and I’m incredibly sorry. It’s unacceptable for me or anyone to use that language in such a hurtful way, there’s no excuse for it, at all. I was raised better than that!