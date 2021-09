Shaquille O'Neal ha sacado el látigo a pasear. Una de las grandes estrellas de la NBA ha criticado duramente a los grandes jugadores de la actualidad del baloncesto, a los que ha calificado como "blandos y vagos".

Ha sido en el programa de Robert Horry el lugar elegido por O'Neal para sacar el hacha, y es que no es esta la primera vez que se ve un duelo entre la 'old school' de la NBA y los grandes cracks de la actualidad.

Para Shaquille no hay duda: "Los chicos se están volviendo vagos y blandos, y quieren que gente como Big Shot Rob o yo les respetemos".

"Nosotros vimos la era anterior a la nuestra, y nosotros competimos. Odio las palabras es que es esta nueva era", afirma O'Neal.

Además, también criticó la tendencia a formar equipazos entre grandes jugadores para conquistar el anillo: "Cuando Houston me pateó el culo pude haberme ido con Olajuwon, o con Duncan en el 99. Pero no lo hice".

"Me propuse ganar a estos jugadores... y lo hice", sentencia.

Y es que O'Neal no duda en seguir con sus críticas: "Cuando Kareem me criticaba la cogía y la escuchaba. Y luego la llevaba a mi juego para subir el nivel. Ahora no. Estos chicos son como helados que se derriten".

