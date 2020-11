Kevin Love, jugador de los Cleveland Cavaliers de la NBA, ha hablado abiertamente y en varias ocasiones de la depresión que sufrió hace años, donde vivió momentos muy delicados.

Ahora, en una entrevista a 'Yahoo Sports', ha confesado que incluso llegó a pensar en suicidarse en 2012. "Tenía varias formas. Lo bueno que sucede es que cuando buscas eso, aparece la línea nacional de prevención del suicidio. Barajaba diferentes formas de hacerlo, pero daba miedo tomar ese camino y pensar en la idea de quitarme la vida. Era algo que me pasaba por la cabeza muy a menudo, especialmente cuando estás en un momento así", confesó el campeón de la NBA junto a LeBron James con los Cavaliers.

"El futuro empezó a dejar de tener sentido. Y cuando pierdes la esperanza, lo único en lo que puedes pensar es, '¿cómo puedo hacer que este dolor desaparezca?'. No creo que tenga que decir mucho más que eso", comentó, en un relato durísimo que ha conmocionado a los aficionados de la NBA. "

"Cuando llegas a ese punto y día tras día es igual, los pensamientos suicidas entran en juego. Y comienzas a planificarlo y cuál sería la ruta que tomarías. Fueron momentos realmente aterradores en mi vida. Afortunadamente, no intenté suicidarme. He aprendido que nada nos persigue como las cosas que no decimos. Entonces, mantener eso en realidad es más dañino. Lo más importante y útil para mí era exponer mis miedos", sentencia el estadounidense.

Love, que ha hablado abiertamente de sus peores momentos, colabora abiertamente con diferentes asociaciones y ha realizado importantes donaciones a institutos de investigación.

En las últimas temporadas, por su parte, la NBA ha impulsado un plan de ayuda psicológica a los jugadores que ha sido liderado por estrellas como DeMar DeRozan o Paul George.