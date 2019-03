Dos de los árbitros de la final de la Copa ACB cumplen cinco jornadas en la 'nevera'

Juan Carlos García González y Miguel Ángel Pérez Pérez, dos de los árbitros de la polémica final de la Copa del Rey de baloncesto de Madrid, cumplirán este fin de semana su quinta jornada en la 'nevera' en la Liga Endesa. La ACB anunció este jueves las designaciones de la vigésimo quinta jornada y ninguno de los dos ha sido elegido para dirigir un partido por quinta semana consecutiva.

En cambio, Benjamín Jiménez, que ejerció como tercer colegiado en la final copera y no se vio involucrado directamente en las dos decisiones que motivaron la polémica, lleva varios partidos arbitrando en la Liga ACB y este sábado pitará el Delteco GBC-MoraBanc Andorra. Dos errores originaron las protestas en la final disputada el 17 de febrero en el Wizink Center.

A once segundos de la conclusión no se pitó una clara falta de Anthony Randolph sobre Chris Singleton que pudo ser intencionada y hubiera certificado el triunfo azulgrana. Y casi sobre la bocina se dio por válida una canasta decisiva de Ante Tomic que no entró al considerar que había recibido un tapón ilegal cuando el balón tocó aro previamente, por lo que se trataba de un rebote legal.

En este caso, los árbitros revisaron las imágenes de televisión, pero no rectificaron su error inicial. Tras ese partido, el Real Madrid expresó su indignación con el arbitraje y llegó a insinuarse que quería abandonar la Liga, mientras que tanto la ACB como la patronal de los árbitros reconocieron la gravedad de los errores y pidieron disculpas por lo ocurrido.

Te puede interesar:

El brutal cabreo de Felipe Reyes tras perder la Copa del Rey: "¡Ladrones! ¡Vaya puto robo, que lo oiga todo el mundo! ¡Dos años seguidos!"

Oriola, jugador del Barça, admite el error arbitral en la final de Copa ACB: "No le falta razón a Felipe Reyes"