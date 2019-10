El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se ha pronunciado sobre el conflicto que existe entre la NBA y China tras los tuits del 'general manager' de los Houston Rockets, Daryl Morey, apoyando las protestas en Hong Kong.

Trump se pregunta el motivo por el que Steve Kerr y Gregg Popovich, muy críticos con su gestión del país desde la Casa Blanca, no son igual de directos al criticar la visión de China en este conflicto.

"Veo a este tipo, Steve Kerr, que era como un niño pequeño, estaba temblando, no podía responder una pregunta. "Oh, oh, oh, no sé...", pero habló muy mal de Estados Unidos. Veo a Popovich y es más de lo mismo. Hablan mal de Estados Unidos, pero de China no dicen nada malo", critica Donald Trump.