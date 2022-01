Ricky Rubio ha repasado todos los temas de actualidad y su situación después de la grave lesión sufrida en un partido que disputó Cleveland Cavaliers en Nueva Orleans en una entrevista concedida al medio 'La Vanguardia'.

El culebrón del 'Caso Djokovic' continúa muy presente en todo el mundo del deporte, por lo que el jugador español ha dejado clara su postura al respecto: "Me he vacunado y así mi posición ya queda clara. Todo el mundo es libre de no hacerlo pero esto está afectando a nivel global. Tenemos que confiar en hacer lo correcto aunque nos dé miedo. Está muriendo mucha gente. Hay que dar un paso adelante. Me gustaría que todo el mundo se vacunase para que esto termine. Y que la esperanza se imponga a las 'fake news'".

"Confío en los médicos. Si preguntan de baloncesto, contestaré yo. Si preguntan de vacunas, les preguntaré a ellos. Confianza en los profesionales y en la humanidad, hay mucha gente buena", añade.

Rubio se lesionó el pasado mes de diciembre, cuando un desafortunado resbalón en una penetración a canasta con el balón, le provocó la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. Tras la operación en Nueva York reconoce estar "bien" aunque sabe que "la recuperación será una montaña rusa". Por desgracia, el español ya vivió esta situación y ahora quiere tomárselo como un "reto diferente".

Tras pasar por quirófano el día de Reyes, deberá estar de baja entre 10 y 12 meses, pero el catalán tiene las ideas muy claras: "Sé que a partir de ahora cada paso es clave, los aprendí por los errores que cometí en mi primera lesión".

El base asegura haber recibido numerosos mensajes con muestras de cariño y apoyo, "soy un afortunado" reconoce. "Me lo planteo como si me hubieran dado un año para crecer como persona y como jugador, para salir más fuerte. Y no es un tópico. Cuando pasa una desgracia puedes hacer dos cosas: preguntarte el porqué, perder el tiempo en lamentos, o buscar soluciones y tirar por el nuevo camino", añade el jugador de los 'Cavs'.

Además, tiene el ejemplo reciente de la vuelta a las pistas de Klay Thompson que estuvo casi 1.000 días sin poder disputar un partido y "ha vuelto con una sonrisa".

La mala suerte se ha cebado con Ricky Rubio porque estaba en uno de los mejores momentos de su carrera profesional desde que llegara a la NBA, pero "lo mejor está por llegar. Esto no es un punto y final", destaca.

No obstante, también ve el lado bueno y es que podrá aprovechar el tiempo para "pasar más tiempo con la familia y vivir en Barcelona once años después". Siempre ha dejado claro que le gustaría vivir en la ciudad Condal, por lo que, descartando su retirada en su regreso a España podría jugar en algún equipo de la Liga Endesa como "Barcelona o Joventut", aunque "me quedan tres, cuatro o cinco años en la NBA", asegura el base.